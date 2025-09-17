СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, поджигавших объекты по Украине
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, завербованных через Telegram, которые совершали поджоги в восточных и западных областях Украины. Задержанные получили подозрения за препятствование деятельности ВСУ и диверсию.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех агентов РФ, которые поджигали объекты в разных регионах Украины. Местные жители, завербованные через Телеграм, вместо "легких денег" получили подозрения и угрозу тюремного заключения. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что СБУ и Нацполиция задержали еще трех агентов России, которые совершали поджоги в восточных и западных областях Украины. Фигурантами оказались завербованные врагом местные жители, которые искали "легких заработков" в Телеграм-каналах.
Однако, вместо обещанных рашистами "быстрых заработков" каждый из поджигателей получил подозрение от украинских правоохранителей и перспективу тюремного заключения
Так, в Харькове задержан 21-летний российский агент, который сжег служебный внедорожник ВСУ, проходивший техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.
Для совершения преступления фигурант вылил легковоспламеняющуюся смесь на капот автомобиля и поджег ее.
Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника, когда он готовился к совершению новых преступлений в прифронтовом городе.
В Черновицкой области разоблачен 24-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за угон автотранспорта.
По данным СБУ, после выхода на свободу летом 2024 года он получил заказ из РФ на поджог энергообъектов Укрзализныци в западном регионе нашего государства.
Для совершения преступления фигурант привлек своего 34-летнего знакомого. Обоих злоумышленников задержали после того, как они подожгли местный релейный шкаф.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Служба Безопасности Украины разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на энергообъекты в Днепропетровской и Кировоградской областях.
На Житомирщине задержали мужчину, организовавшего теракт, в результате которого погиб человек16.09.25, 10:41 • 2176 просмотров