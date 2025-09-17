СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, поджигавших объекты по Украине

$41.230.05
16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники 16 сентября, 12:18
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление 16 сентября, 12:26
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области 16 сентября, 12:55
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон 16 сентября, 13:03
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma 16 сентября, 14:15
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области 16 сентября, 12:55
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Китай
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma 16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление 16 сентября, 12:26
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей 15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина 15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, поджигавших объекты по Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, завербованных через Telegram, которые совершали поджоги в восточных и западных областях Украины. Задержанные получили подозрения за препятствование деятельности ВСУ и диверсию.

СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, поджигавших объекты по Украине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех агентов РФ, которые поджигали объекты в разных регионах Украины. Местные жители, завербованные через Телеграм, вместо "легких денег" получили подозрения и угрозу тюремного заключения. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что СБУ и Нацполиция задержали еще трех агентов России, которые совершали поджоги в восточных и западных областях Украины. Фигурантами оказались завербованные врагом местные жители, которые искали "легких заработков" в Телеграм-каналах.

Однако, вместо обещанных рашистами "быстрых заработков" каждый из поджигателей получил подозрение от украинских правоохранителей и перспективу тюремного заключения

- говорится в сообщении.

Так, в Харькове задержан 21-летний российский агент, который сжег служебный внедорожник ВСУ, проходивший техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.

Для совершения преступления фигурант вылил легковоспламеняющуюся смесь на капот автомобиля и поджег ее.

Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника, когда он готовился к совершению новых преступлений в прифронтовом городе.

В Черновицкой области разоблачен 24-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за угон автотранспорта.

По данным СБУ, после выхода на свободу летом 2024 года он получил заказ из РФ на поджог энергообъектов Укрзализныци в западном регионе нашего государства.

Для совершения преступления фигурант привлек своего 34-летнего знакомого. Обоих злоумышленников задержали после того, как они подожгли местный релейный шкаф.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
    • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

      Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      Служба Безопасности Украины разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на энергообъекты в Днепропетровской и Кировоградской областях.

      Вита Зеленецкая

      Криминал и ЧП
      Электроэнергия
      Черновицкая область
      Национальная полиция Украины
      Кировоградская область
      Днепропетровская область
      Украинская железная дорога
      Служба безопасности Украины
      Вооруженные силы Украины
      Украина
      Харьков