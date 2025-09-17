$41.230.05
16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів рф, які підпалювали об’єкти по Україні

Київ • УНН

 • 50 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів рф, завербованих через Telegram, які здійснювали підпали у східних та західних областях України. Затримані отримали підозри за перешкоджання діяльності ЗСУ та диверсію.

СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів рф, які підпалювали об’єкти по Україні

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох агентів рф, які підпалювали об’єкти в різних регіонах України. Місцеві жителі, завербовані через Телеграм, замість "легких грошей" отримали підозри та загрозу ув’язнення. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що СБУ та Нацполіція затримали ще трьох агентів росії, які вчиняли підпали у східних та західних областях України. Фігурантами виявилися завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали "легких заробітків" у Телеграм-каналах. 

Утім, замість обіцяних рашистами "швидких заробітків" кожен з підпалювачів отримав підозру від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення

- йдеться у повідомленні.

Так, у Харкові затримано 21-річного російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Для вчинення злочину фігурант вилив легкозаймисту суміш на капот автомобіля та підпалив її.

Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли він готувався до вчинення нових злочинів у прифронтовому місті.

У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту.

За даними СБУ, після виходу на волю влітку 2024 року він отримав замовлення з рф на підпал енергооб’єктів Укрзалізниці у західному регіоні нашої держави.

Для вчинення злочину фігурант залучив свого 34-річного знайомого. Обох зловмисників затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
    • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

      Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      Служба Безпеки України викрила коригувальника, який наводив російські ракети на енергооб’єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

      На Житомирщині затримали чоловіка, який організував теракт, внаслідок якого загинула людина16.09.25, 10:41 • 2176 переглядiв

      Віта Зеленецька

      Кримінал та НП
      Електроенергія
      Чернівецька область
      Національна поліція України
      Кіровоградська область
      Дніпропетровська область
      Українська залізниця
      Служба безпеки України
      Збройні сили України
      Україна
      Харків