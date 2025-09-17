СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів рф, які підпалювали об’єкти по Україні
Київ • УНН
Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох агентів рф, які підпалювали об’єкти в різних регіонах України. Місцеві жителі, завербовані через Телеграм, замість "легких грошей" отримали підозри та загрозу ув’язнення. Про це інформує СБУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що СБУ та Нацполіція затримали ще трьох агентів росії, які вчиняли підпали у східних та західних областях України. Фігурантами виявилися завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали "легких заробітків" у Телеграм-каналах.
Утім, замість обіцяних рашистами "швидких заробітків" кожен з підпалювачів отримав підозру від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення
Так, у Харкові затримано 21-річного російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
Для вчинення злочину фігурант вилив легкозаймисту суміш на капот автомобіля та підпалив її.
Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли він готувався до вчинення нових злочинів у прифронтовому місті.
У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту.
За даними СБУ, після виходу на волю влітку 2024 року він отримав замовлення з рф на підпал енергооб’єктів Укрзалізниці у західному регіоні нашої держави.
Для вчинення злочину фігурант залучив свого 34-річного знайомого. Обох зловмисників затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба Безпеки України викрила коригувальника, який наводив російські ракети на енергооб’єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
