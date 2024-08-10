Сборная Украины по художественной гимнастике заняла 7 место на Олимпиаде в Париже

Сборная Украины по художественной гимнастике завершила выступления на Олимпийских играх и заняла седьмое место. Об этом пишет "Суспільне.Спорт", передает УНН.

Детали

В финал в групповом многоборье Украина отобралась с третьим результатом в квалификации. По итогам упражнений с пятью обручами, а также тремя лентами и двумя мячами украинки набрали 68.950 балла.

Даже в финале после прав с пятью обручами украинки продолжали быть претендентками на медали. Первую часть финала "сине-желтые" художественные гимнастки завершили с результатом 36.550 балла.

Однако выступлением в упражнении с тремя лентами и двумя мячами украинки потеряли для себя шансы на медаль. Из-за потери предметов во время выполнения упражнения "сине-желтые" получили лишь 29.150 балла - 4.350 балла меньше, чем в квалификации.

В итоге Украина заняла седьмое место в финале, опередив лишь сборную Узбекистана. Олимпийскими чемпионками стали представительницы Китая.

Напомним,

Украинский спортсмен Алексей Середа драматично пробился в финал Олимпийских игр по прыжкам в воду с вышки, заняв 11 место с 405.05 баллами.

Україна з одинадцятьма нагородами посідає 15-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024