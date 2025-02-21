Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций
Киев • УНН
Сборная Канады по хоккею одержала победу над США со счетом 3:2 в овертайме финального матча в Бостоне. Решающую шайбу забросил Коннор Макдэвид, принеся «кленовым листьям» титул первого победителя турнира.
Сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Турнира четырех наций. Об этом сообщает УНН.
Детали
Матч, который проходил в Бостоне завершился победой канадцев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбами в основное время в составе сборной Канады отметились Натан МакКинон и Самуэль Беннетт. У американцев забивали Брэден Ткачук и Джейк Сандерсон.
Победу "кленовым листьям" в овертайме принес точный бросок Коннора МакДэвида.
Отметим, что в турнире выступали только игроки клубов НХЛ. Кроме США и Канады, в соревновании приняли участие сборные Швеции, которая заняла третье место, и Финляндии.
Таким образом, канадцы стали первыми победителями Турнира четырех наций.
Напомним
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