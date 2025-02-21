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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций

Киев  •  УНН

 • 6223 просмотра

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Сборная Канады по хоккею одержала победу над США со счетом 3:2 в овертайме финального матча в Бостоне. Решающую шайбу забросил Коннор Макдэвид, принеся «кленовым листьям» титул первого победителя турнира.

Сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Турнира четырех наций. Об этом сообщает УНН.

Детали

Матч, который проходил в Бостоне завершился победой канадцев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбами в основное время в составе сборной Канады отметились Натан МакКинон и Самуэль Беннетт. У американцев забивали Брэден Ткачук и Джейк Сандерсон.

Победу "кленовым листьям" в овертайме принес точный бросок Коннора МакДэвида.

Отметим, что в турнире выступали только игроки клубов НХЛ. Кроме США и Канады, в соревновании приняли участие сборные Швеции, которая заняла третье место, и Финляндии.

Таким образом, канадцы стали первыми победителями Турнира четырех наций.

Напомним

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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