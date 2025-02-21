Збірна Канади з хокею стала першим переможцем Турніру чотирьох націй
Київ • УНН
Збірна Канади з хокею здобула перемогу над США з рахунком 3:2 в овертаймі фінального матчу в Бостоні. Вирішальну шайбу закинув Коннор МакДевід, принісши "кленовим листкам" титул першого переможця турніру.
Збірна Канади з хокею обіграла команду США у фіналі Турніру чотирьох націй. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Матч, що відбувався у Бостоні завершився перемогою канадців в овертаймі з рахунком 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбами в основний час у складі збірної Канади відзначилися Натан МакКінон та Самуель Беннетт. В американців забивали Бреден Ткачук та Джейк Сандерсон.
Перемогу "кленовим листкам" в овертаймі приніс точний кидок Коннора МакДевіда.
Зазначимо, що у турнірі виступали лише гравці клубів НХЛ. Окрім США та Канади, у змаганні взяли участь збірні Швеції, яка посіла третє місце, та Фінляндії.
Таким чином, канадці стали першими переможцями Турніру чотирьох націй.
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