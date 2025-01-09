Саперы вернули к использованию 17 тысяч кв. км территории Украины в 2024 году

Примерно 17 тыс. кв. км из них вернули к использованию в 2024 году. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время совещания под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики.

Детали

"По состоянию на конец 2024 года обследовано, очищено или разминировано 35 тыс. кв. км украинской земли. Это больше, чем площадь Одесской области - крупнейшей из всех областей Украины. Около 17 тыс. кв. км вернули к использованию в 2024 году", - сказала Юлия Свириденко.

Кроме того, она отметила, что в частности в 2024 году украинские саперы вернули аграриям в использование более 285 тыс. га (2 850 кв. км) земель сельхозназначения, определенных для первоочередного обследования и очистки. Всего за год пиротехники обследовали более 318 тыс. га (3 180 кв. км) таких земель.

На конец года насчитывается более 200 машин механического разминирования, часть из которых изготовлены или собраны в Украине. Сертифицировано 73 оператора противоминной деятельности. В этой сфере работает уже почти 5,5 тысяч специалистов - сказала Юлия Свириденко.

Кроме того, в прошлом году Минэкономики совместно с Центром гуманитарного разминирования запустили рынок услуг по разминированию земель сельхозназначения. Привлечение к разминированию агроземель частных операторов, работу которых 100% покрывает государство, ускорит очистку наших земель.

Мы имеем прозрачную систему, которая позволяет на конкурентных условиях проводить тендеры на закупку услуг по разминированию агроземель. При этом фермер не платит за разминирование, эти расходы покрывает государство. Центр гуманитарного разминирования уже провел 50 аукционов и заключил 47 сделок на разминирование агроземель. Общая экономия составила более 15%, или 97 миллионов гривен. Моделирование показывают, что после разминирования этих земель, только за 1-2 года можно собрать урожай зерновых, прибыль от которого будет соизмерима или даже выше, чем расходы на разминирование - отметила Юлия Свириденко.

Дополнение

По информации от ГСЧС, в течение 2023-2024 годов значительно улучшились способности саперных подразделений как в ГСЧС, так и в Нацполиции.

Благодаря повышению уровня подготовки, улучшению технического оснащения и новой организации контроля саперы системы МВД изъяли более 898 тысяч взрывоопасных предметов.

Кроме того, при поддержке правительства Японии и JICA началось строительство Центра подготовки саперов. Он станет базой для обучения специалистов как государственного, так и частного сектора.

В сентябре на базе ГСЧС начал работу Офис противоминной деятельности, который обеспечивает контроль за разминированием в режиме реального времени.

В модернизированном Центре подводного разминирования сейчас работают 336 саперов-водолазов, в том числе 24 специалиста по глубоководному разминированию, которые используют барокамеры для работы на глубинах до 50 метров.

Система органов МВД также располагает 101 машиной механизированного разминирования. К тому же сейчас создан хаб для их технического обслуживания, а также мастерская для ремонта металлодетекторов.

Также, сообщается, что в системе ГСЧС действуют 2 центра сертификации, за время деятельности которых 35 организаций получили статус операторов противоминной деятельности (из них 10 подразделений ГСЧС). Еще 35 организаций находятся на разных этапах сертификации.