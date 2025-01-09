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Сапери повернули до використання 17 тисяч кв. км території України у 2024 році

Сапери повернули до використання 17 тисяч кв. км території України у 2024 році

Київ • УНН

 • 26020 перегляди

У 2024 році в Україні обстежено та розміновано 35 тис. кв. км території, з яких 17 тис. кв. км повернуто до використання. Залучено 73 оператори протимінної діяльності та 200 машин механічного розмінування.

Приблизно 17 тис. кв. км з них повернули до використання у 2024 році. Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час наради під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, пише УНН з посиланням на Міністерство економіки.

Деталі 

"Станом на кінець 2024 року обстежено, очищено чи розміновано 35 тис. кв. км української землі. Це більше, ніж площа Одеської області - найбільшої з усіх областей України. Близько 17 тис. кв. км повернули до використання у 2024 році", - сказала Юлія Свириденко.

Крім того, вона зазначила, що зокрема у 2024 році українські сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га (2 850 кв. км) земель сільгосппризначення, визначених для першочергового обстеження та очищення. Усього за рік піротехніки обстежили більш ніж 318 тис. га (3 180 кв. км) таких земель. 

На кінець року налічується понад 200 машин механічного розмінування, частина з яких виготовлені або зібрані в Україні. Сертифіковано 73 оператори протимінної діяльності. У цій сфері працює вже майже 5,5 тисяч фахівців

- сказала Юлія Свириденко. 

Крім того, торік Мінекономіки спільно з Центром гуманітарного розмінування запустили ринок послуг з розмінування земель сільгосппризначення. Залучення до розмінування агроземель приватних операторів, роботу яких 100% покриває держава, прискорить очищення наших земель. 

Ми маємо прозору систему, яка дозволяє на конкурентних умовах проводити тендери на закупівлю послуг з розмінування агроземель. При цьому фермер не платить за розмінування, ці витрати покриває держава. Центр гуманітарного розмінування вже провів 50 аукціонів і уклав 47 угод на розмінування агроземель. Загальна економія склала понад 15%, або ж 97 мільйонів гривень. Моделювання показують, що після розмінування цих земель, лише за 1-2 роки можна зібрати урожай зернових, прибуток від якого буде співмірним чи навіть вищим ніж витрати на розмінування

- зазначила Юлія Свириденко.

Доповнення

За інформацією від ДСНС,продовж 2023-2024 років значно покращилися спроможності саперних підрозділів як у ДСНС, так і в Нацполіції. 

Завдяки підвищенню рівня підготовки, покращенню технічного оснащення та новій організації контролю сапери системи МВС вилучили понад 898 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Крім того, за підтримки уряду Японії та JICA розпочалося будівництво Центру підготовки саперів. Він стане базою для навчання фахівців як державного, так і приватного сектору.

 У вересні на базі ДСНС почав роботу Офіс протимінної діяльності, який забезпечує контроль за розмінуванням у режимі реального часу.

У модернізованому Центрі підводного розмінування нині працюють 336 саперів-водолазів, зокрема 24 фахівці з глибоководного розмінування, які використовують барокамери для роботи на глибинах до 50 метрів. 

Система органів МВС також має у розпорядженні 101 машину механізованого розмінування. До того ж наразі створено хаб для їхнього технічного обслуговування, а також майстерню для ремонту металодетекторів.

Також, повідомляється, що у системі ДСНС діють 2 центри сертифікації, за час діяльності яких 35 організацій отримали статус операторів протимінної діяльності (з них 10 підрозділів ДСНС). Ще 35 організацій перебувають на різних етапах сертифікації.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
yuliia-svyrydenkoЮлія Свириденко
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