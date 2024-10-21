Санду заявила о "беспрецедентном внешнем вмешательстве" в голосование в Молдове

В Молдове, по предварительным результатам, на референдуме 50,39% голосов поддержали европейский вектор страны. Между тем президент Майя Санду заявила, что голосование за лидера государства и на референдуме в воскресенье было омрачено «беспрецедентным» внешним вмешательством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, осталось подсчитать менее 1% бюллетеней.

Санду набрала 42 % голосов на президентских выборах, которые проходили одновременно с референдумом, тогда как ее главный соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, получил 26 %.

Отмечается, что этот результат создает предпосылки для напряженной борьбы между ними 3 ноября. Стояногло заявил, что в случае избрания он будет строить «сбалансированную» внешнюю политику, включающую связи с ЕС, США, Россией и Китаем

Двойное голосование, состоявшееся после постоянных обвинений во вмешательстве в выборы, рассматриваются как проверка стремления юго-восточной Европы вступить в ЕС до 2030 года. Накануне воскресного референдума опросы показывали, что большинство населения поддерживает идею вступления в ЕС.

В понедельник рано утром Санду заявила, что у молдаван есть «явные доказательства» того, что преступные группировки, работающие вместе с «иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам», пытались подкупить 300 000 голосов.

Она заявила, что это «мошенничество беспрецедентного масштаба» и что Молдова «ответит твердыми решениями».

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«Преступные группы... атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности», - заявила она.

Кремль осудил голосование в Молдове как «несвободное», поставив под сомнение «труднообъяснимый» рост голосов в пользу Санду и ЕС, и потребовал от молдавского лидера «представить доказательства» вмешательства.

ЕС встал на защиту Санду, заявив, что Молдова столкнулась с «беспрецедентным запугиванием и иностранным вмешательством со стороны России и ее сторонников накануне этого голосования».

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