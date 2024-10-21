Санду заявила про "безпрецедентне зовнішнє втручання" у голосування в Молдові
Київ • УНН
Президентка Молдови Майя Санду звинуватила злочинні угруповання у спробі підкупу 300 000 голосів на виборах. За попередніми результатами, 50,39% підтримали європейський вектор на референдумі.
У Молдові, за попередніми результатами, на референдумі 50,39% голосів підтримали європейський вектор країни. Тим часом президентка Майя Санду заявила, що голосування за лідера держави і на референдумі в неділю було затьмарене "безпрецедентним" зовнішнім втручанням. Про це УНН повідомляє із посилання на Reuters.
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Як повідомляється, залишилося підрахувати менше ніж 1% бюлетенів.
Санду набрала 42 % голосів на президентських виборах, які проходили одночасно із референдумом, тоді як її головний суперник, колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, отримав 26 %.
Зазначається, що цей результат створює передумови для напруженої боротьби між ними 3 листопада. Стояногло заявив, що в разі обрання він будуватиме "збалансовану" зовнішню політику, що включає зв'язки з ЄС, США, росією і Китаєм
Подвійне голосування, що відбулося після постійних звинувачень у втручанні у вибори, розглядаються як перевірка прагнення південно-східної Європи вступити до ЄС до 2030 року. Напередодні недільного референдуму опитування показували, що більшість населення підтримує ідею вступу до ЄС.
У понеділок рано вранці Санду заявила, що у молдаван є "явні докази" того, що злочинні угруповання, які працюють разом з "іноземними силами, ворожими нашим національним інтересам", намагалися підкупити 300 000 голосів.
Вона заявила, що це "шахрайство безпрецедентного масштабу" і що Молдова "відповість твердими рішеннями".
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"Злочинні групи... атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою, використовуючи найганебніші засоби, щоб тримати наших громадян і нашу країну в пастці невизначеності та нестабільності", - заявила вона.
Кремль засудив голосування в Молдові як "невільне", поставивши під сумнів "важкозрозуміле" зростання голосів на користь Санду і ЄС, і зажадав від молдовського лідера "представити докази" втручання.
ЄС став на захист Санду, заявивши, що Молдова зіткнулася з "безпрецедентним залякуванням і іноземним втручанням з боку росії та її прихильників напередодні цього голосування".
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