ЦВК Молдови визнала референдум про вступ до ЄС таким, що відбувся
Київ • УНН
Конституційний референдум про вступ Молдови до ЄС визнано таким, що відбувся. Явка становила 42,44%, що перевищило необхідний поріг.
Центральна виборча комісія Республіки Молдова на засіданні 20 жовтня визнала конституційний референдум про вступ Молдови до Європейського союзу таким, що відбувся, пише УНН із посиланням на NewsMaker.
До 18:00 у ньому взяли участь 42,44% виборців.
Зазначимо, що для визнання референдуму дійсним достатньо, щоб явка становила 33,33%.
На референдумі вирішували питання про внесення до Конституції Молдови пункту про те, що вступ до ЄС є стратегічною метою.
Зазначається, що це "переломний момент для майбутнього країни", після інцидентів і скарг з боку влади в Кишиневі на триваюче російське втручання.
Нагадаємо, що сьогодні в Молдові також проходять вибори президента.