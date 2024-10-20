ЦИК Молдовы признала состоявшимся референдум о вступлении в ЕС
Киев • УНН
Конституционный референдум о вступлении Молдовы в ЕС признан состоявшимся. Явка составила 42,44%, что превысило необходимый порог.
Центральная избирательная комиссия Республики Молдова на заседании 20 октября признала состоявшимся конституционный референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
К 18:00 в нем приняли участие 42,44% избирателей.
Отметим, что для признания референдума действительным достаточно, чтобы явка составила 33,33%.
На референдуме решался вопрос о внесении в Конституцию Молдовы пункта о том, что вступление в ЕС является стратегической целью.
Отмечается, что это "переломный момент для будущего страны", после инцидентов и жалоб со стороны властей в Кишиневе на продолжающееся российское вмешательство.
Напомним, что сегодня в Молдове также проходят выборы президента.