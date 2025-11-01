$42.080.01
Санду призвала ЕС обеспечить "ясность и заинтересованность" в процессе евроинтеграции Молдовы

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду призвала ЕС обеспечить ясность и заинтересованность в процессе евроинтеграции страны. Это необходимо, чтобы не допустить торможения вступлении Молдовы из-за блокирования Венгрией переговоров о вступлении с Украиной.

Санду призвала ЕС обеспечить "ясность и заинтересованность" в процессе евроинтеграции Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду призвала ЕС обеспечить «ясность и заинтересованность» в процессе евроинтеграции страны, чтобы не допустить торможения вступления Молдовы из-за блокирования Венгрией переговоров о вступлении с Украиной. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Молдова стремится вступить в Европейский Союз, но стране необходимо «постоянное взаимодействие» и «ясность» со стороны блока, чтобы добиться прогресса в направлении интеграции

- заявила Майя Санду.

Она добавляет, что с момента официального начала переговоров с ЕС в июне 2024 года Молдова «продемонстрировала решимость и выполнила свои обязательства».

Сейчас нам необходимо постоянное взаимодействие и ясность со стороны ЕС, чтобы сохранить расширение как стратегический приоритет и поддерживать импульс для тех, кто выполняет свои обязательства

- подчеркивает лидер Молдовы.

Поскольку Молдова подала заявку на вступление в ЕС почти одновременно с Киевом в 2022 году, Кишинев оказался под перекрестным огнем вето Венгрии относительно заявки Украины на членство.

Молдова и Украина готовы начать первый кластер переговоров о вступлении, известный как «Основы», который охватывает ключевые темы, такие как демократия, права человека, безопасность, судебная система и государственные закупки.

Санду рассказала, что членство ее страны «приобрело более глубокое значение» после войны в Украине. Годами наш европейский путь руководствовался надеждой на развитие – модернизировать нашу страну, получить доступ к рынку ЕС и укрепить экономику. Теперь это также путь безопасности и стабильности», — подчеркивает Санду.

Она также подчеркнула, что Молдова может выжить и укрепиться как демократия только в составе ЕС.

Напомним

1 ноября правительство Молдовы под руководством Александру Мунтяну приняло присягу в присутствии президента Майи Санду и спикера Игоря Гросу. Глава государства призвала новый кабмин сосредоточиться на эффективности и продолжении реформ.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Майя Санду
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Молдова