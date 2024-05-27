От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину
На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников
Болгария не рассматривает отправку своих военных в Украину
Удар рф по аэропорту Запорожья: в прокуратуре показали последствия и открыли производство
На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб
Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO
В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал
Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI
Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в странеЭксклюзив
Популярные
Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения
В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ
Плетенчук о Крынках: ситуация стабильна, никаких успехов у врага нет
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов
Публикации
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину
Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Invest Summit - главный съезд инвесторов, которые уже инвестируют или планируют инвестировать в Украину.
На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников
По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.
Болгария не рассматривает отправку своих военных в Украину
Болгария не планирует отправлять свои войска в Украину, что подтвердил и. о. премьер-министра Димитар Главчев после встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Удар рф по аэропорту Запорожья: в прокуратуре показали последствия и открыли производство
Начато досудебное расследование после того, как российский ракетный удар разрушил здание терминала запорожского аэропорта, нарушив законы и обычаи войны.
На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб
Украинские войска отбили 80 боевых столкновений по всей линии фронта, причем наиболее интенсивные бои велись на Покровском направлении, нанеся российским войскам значительные потери.
Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO
В Киеве и Днепропетровской области завтра могут не отключить электроэнергию из-за ремонта одного из энергоблоков АЭС, сообщил генеральный директор компании YASNO.
В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал
На зерновом терминале в порту в ростовской области, рф, вспыхнул пожар - загорелась транспортная лента.
Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI
Во время своего визита в Испанию президент Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев, а также обсудил потенциальное сотрудничество с Институтом Сервантеса и подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Санчесом.
Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация
Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн с 82,8 млн тонн в 2023 году из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах, что приведет к снижению экспорта до 43,5 млн тонн по сравнению с 53,2 млн тонн в текущем сезоне.
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
В Украине участились случаи "детских" инфекционных заболеваний, таких как ветрянка и коклюш у взрослых, а также ботулизм, инфекционные гепатиты В и С.