Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину

28-29 июня 2024 года мы собираем во Львове иностранных инвесторов, чиновников, представителей крупного, среднего и малого бизнеса - которые верят в победу Украины, развивают бизнес здесь и планируют строить новые проекты.

Цель мероприятия - стать единой площадкой общения и поиска возможностей для инвестиций в Украине. Планируем достичь этой задачи через сотрудничество государства с бизнесом, привлечение профильных специалистов, представителей отечественных и международных грантовых и финансовых структур-доноров, экспертов по развитию бизнеса и тому подобное. Мы собираем всех известных стейкхолдеров в одном месте, чтобы дать им толчок для сотрудничества.

Участников ожидают:

выступления топ-чиновников и представителей крупного бизнеса

закрытые встречи с ключевыми стейкхолдерами государства

содействие в поиске партнеров для развития

возможности для привлечения капитала

множество форматов для нетворкинга с единомышленниками

уникальная выставка технологических стартапов UA Tech Show

два вечера джазовых концертов

Основная программа Mind Invest Summit будет проходить сразу по трем направлениям:

На главной сцене "Entry point to Ukraine" можно послушать выступления ведущих инвесторов, топ-чиновников, представителей регуляторов, принять участие в панельной дискуссии и презентациях. Слоган: "Сейчас лучшее время, чтобы начать инвестировать в Украину".

Технологическая выставка UA Tech Show объединит ведущие технологические компании Украины, которые смогут продемонстрировать свои продукты и изобретения для потенциальных заказчиков и партнеров.

Социальная миссия также является одной из важных составляющих мероприятия, наша цель - не только поговорить о бизнесе, но и собрать за счет благотворительных взносов и аукционов средства для ВСУ и ускорения победы Украины.

Принять участие в Саммите приглашены главы регуляторов, министры, крупные западные инвесторы и активные представители украинского крупного бизнеса.

Среди них:

Руслан Магомедов, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины

Алексей Соболев, заместитель министра экономики Украины

Иван Компан, директор Академии "Делойт" в Украине и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Сергей Мартынчук, генеральный директор Cisco Украина

Виталий Коваль, председатель Фонда госимущества Украины

Наталья Слепцова, основательница Business Stand Up

Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times

Николай Бабенко, председатель ассоциации мясной отрасли

Борис Шестопалов, совладелец и СЕО компании HD-group

Дмитрий Кузьменко, директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association

и другие

Где все это будет происходить?

В нескольких километрах от исторического центра Львова, в новом современном многофункциональном комплексе для отдыха - Emily Resort.

Для кого саммит?

Тех, кто инвестирует, работает, воюет или донатит на нужды ВСУ, волонтерит для военных, ветеранов и гражданских, а главное - кто несет в мир весть об Украине, ее бизнес-возможностях и деловых талантах.

Приглашаем на уникальную закрытую встречу для обсуждения реальных проектов и инвестиционных возможностей.

Примите участие в Mind Invest Summit!

Приобрести билет можно по ссылке.