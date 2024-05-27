Mind Invest Summit: Entry point to Ukraine. Як правильно інвестувати в Україну
Київ • УНН
Провідне бізнес-видання Mind проводить Mind Invest Summit – головний з’їзд інвесторів, що вже інвестують або планують інвестувати в Україну.
28-29 червня 2024 року ми збираємо у Львові іноземних інвесторів, урядовців, представників великого, середнього та малого бізнесу – які вірять у перемогу України, розвивають бізнес тут і планують будувати нові проєкти.
Мета заходу – стати єдиним майданчиком спілкування та пошуку можливостей для інвестицій в Україні. Плануємо досягти цього завдання через співпрацю держави з бізнесом, залучення профільних спеціалістів, представників вітчизняних та міжнародних грантових і фінансових структур-донорів, експертів з розвитку бізнесу, тощо. Ми збираємо всіх знаних стейкхолдерів в одному місці, аби надати їм поштовх для співпраці.
На учасників очікують:
- виступи топ-чиновників та представників великого бізнесу
- закриті зустрічі з ключовими стейкхолдерами держави
- сприяння у пошуку партнерів для розвитку
- можливості для залучення капіталу
- безліч форматів для нетворкінгу з однодумцями
- унікальна виставка технологічних стартапів UA Tech Show
- два вечори джазових концертів
Основна програма Mind Invest Summit відбуватиметься відразу за трьома напрямками:
- На головній сцені “Entry point to Ukraine” можна послухати виступи провідних інвесторів, топ-чиновників, представників регуляторів, взяти участь у панельній дискусії та презентаціях. Слоган: «Зараз найкращий час, аби почати інвестувати в Україну».
- Технологічна виставка UA Tech Show об'єднає провідні технологічні компанії України, які матимуть можливість продемонструвати свої продукти та винаходи для потенційних замовників та партнерів.
- Соціальна місія також є однією з важливих складових заходу, наша мета – не лише поговорити про бізнес, але й зібрати за рахунок благодійних внесків та аукціонів кошти для ЗСУ та прискорення перемоги України.
Взяти участь у Саміті запрошені голови регуляторів, міністри, великі західні інвестори та активні представники українського великого бізнесу.
Серед них:
- Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
- Олексій Соболев, Заступник Міністра економіки України
- Іван Компан, директор Академії «Делойт» в Україні та викладач Единбурзької бізнес-школи
- Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco Україна
- Віталій Коваль, голова Фонду Держмайна України
- Наталка Слєпцова, засновниця Business Stand Up
- Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times
- Микола Бабенко, голова асоціації м’ясної галузі
- Борис Шестопалов, співвласник та СЕО компанії HD-group
- Дмитро Кузьменко, директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association
- та інші
Де все це відбуватиметься?
За декілька кілометрів від історичного центру Львова, в новому сучасному багатофункціональному комплексі для відпочинку – Emily Resort.
Для кого саміт?
Тих, хто інвестує, працює, воює чи донатить на потреби ЗСУ, волонтерить для військових, ветеранів та цивільних, а головне – хто несе у світ звістку про Україну, її бізнесові можливості та ділові таланти.
Запрошуємо на унікальну закриту зустріч для обговорення реальних проєктів та інвестиційних можливостей.
Візьміть участь у Mind Invest Summit !
Придбати квиток за посиланням.