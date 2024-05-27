Mind Invest Summit: Entry point to Ukraine. Як правильно інвестувати в Україну

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18803 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 47555 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65351 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109984 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134389 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137911 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238256 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170973 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190183 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173013 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 30199 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26281 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30136 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37221 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43319 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238256 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359478 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375261 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290840 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59175 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75899 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87379 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170207 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172788 перегляди
Актуальне
Mind Invest Summit: Entry point to Ukraine. Як правильно інвестувати в Україну

Mind Invest Summit: Entry point to Ukraine. Як правильно інвестувати в Україну

Київ • УНН

 • 55295 перегляди

Провідне бізнес-видання Mind проводить Mind Invest Summit – головний з’їзд інвесторів, що вже інвестують або планують інвестувати в Україну.

28-29 червня 2024 року ми збираємо у Львові іноземних інвесторів, урядовців, представників великого, середнього та малого бізнесу – які вірять у перемогу України, розвивають бізнес тут і планують будувати нові проєкти.

Мета заходу – стати єдиним майданчиком спілкування та пошуку можливостей для інвестицій в Україні. Плануємо досягти цього завдання через співпрацю держави з бізнесом, залучення профільних спеціалістів, представників вітчизняних та міжнародних грантових і фінансових структур-донорів, експертів з розвитку бізнесу, тощо. Ми збираємо всіх знаних стейкхолдерів в одному місці, аби надати їм поштовх для співпраці.

На учасників очікують:

  • виступи топ-чиновників та представників великого бізнесу
  • закриті зустрічі з ключовими стейкхолдерами держави
  • сприяння у пошуку партнерів для розвитку
  • можливості для залучення капіталу
  • безліч форматів для нетворкінгу з однодумцями
  • унікальна виставка технологічних стартапів UA Tech Show
  • два вечори джазових концертів
Image

Основна програма Mind Invest Summit відбуватиметься відразу за трьома напрямками:

  • На головній сцені “Entry point to Ukraine” можна послухати виступи провідних інвесторів, топ-чиновників, представників регуляторів, взяти участь у панельній дискусії та презентаціях. Слоган: «Зараз найкращий час, аби почати інвестувати в Україну».
  • Технологічна виставка UA Tech Show об'єднає провідні технологічні компанії України, які матимуть можливість продемонструвати свої продукти та винаходи для потенційних замовників та партнерів. 
  • Соціальна місія також є однією з важливих складових заходу, наша мета – не лише поговорити про бізнес, але й зібрати за рахунок благодійних внесків та аукціонів кошти для ЗСУ та прискорення перемоги України.
Image

Взяти участь у Саміті запрошені голови регуляторів, міністри, великі західні інвестори та активні представники українського великого бізнесу.

Серед них:

  • Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
  • Олексій Соболев, Заступник Міністра економіки України
  • Іван Компан, директор Академії «Делойт» в Україні та викладач Единбурзької бізнес-школи
  • Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco Україна
  • Віталій Коваль, голова Фонду Держмайна України
  • Наталка Слєпцова, засновниця Business Stand Up 
  • Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times
  • Микола Бабенко, голова асоціації м’ясної галузі
  • Борис Шестопалов, співвласник та СЕО компанії HD-group
  • Дмитро Кузьменко, директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association
  • та інші

Де все це відбуватиметься?

За декілька кілометрів від історичного центру Львова, в новому сучасному багатофункціональному комплексі для відпочинку – Emily Resort.

Для кого саміт? 

Тих, хто інвестує, працює, воює чи донатить на потреби ЗСУ, волонтерить для військових, ветеранів та цивільних, а головне – хто несе у світ звістку про Україну, її бізнесові можливості та ділові таланти.

Запрошуємо на унікальну закриту зустріч для обговорення реальних проєктів та інвестиційних можливостей.

Візьміть участь у Mind Invest Summit !

Придбати квиток за посиланням.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51