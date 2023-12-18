С начала вторжения рф пиротехники обезвредили более 462 тысяч взрывоопасных предметов - ГСЧС
Киев • УНН
С начала российского вторжения пиротехники ГСЧС обезвредили более 462 000 взрывоопасных предметов на площади более 112 000 гектаров.
С начала начала полномасштабной войны пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 462 тысячи 609 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 462 тыс. 609 ед. взрывоопасных предметов и 2 тыс. 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тыс. 143 ед. авиационных бомб. Обследована территория площадью более 112 тыс. 050 га,
Детали
Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 26 тыс. 004, Киевской области - 9 тыс. 425, Донецкой области - 9 тыс. 702, Николаевской области - 6 тыс. 748, Херсонской - 9 тыс. 866, Черниговской - 5 тыс. 150, Сумской - 2 тыс. 864, Черкасской области - 1 тыс. 388.
Отмечается, что в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 2 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 2 ед. взрывоопасных предметов, обследовано территорию площадью 0,07 га.
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С начала вторжения рф пиротехники обезвредили более 462 тысяч взрывоопасных предметов - ГСЧС
С начала российского вторжения пиротехники ГСЧС обезвредили более 462 000 взрывоопасных предметов на площади более 112 000 гектаров.
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