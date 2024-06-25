В течение последних двух лет украинские саперы обезвредили почти 200 тысяч взрывоопасных предметов на Харьковщине. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

За более чем два года, нашими взрывотехниками обезврежено около 200 тысяч взрывоопасных предметов - говорит Синегубов.

По его словам, ежедневно саперы ликвидируют сотни взрывчатых предметов.

Напомним

Украинская компания "А3Tech-Украина" получила сертификат соответствия для машины для разминирования MV-10 и заказ на 8 таких машин.