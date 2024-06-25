З початку повномасштабної війни на Харківщині знешкоджено близько 200 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
Майже 200 000 вибухонебезпечних предметів знешкодили українські сапери в Харківській області з початку повномасштабної війни за останні два роки.
Протягом останніх двох років українські сапери знешкодили майже 200 тисяч вибухонебезпечних предметів на Харківщині. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
За більше ніж два роки, нашими вибухотехніками знешкоджено біля 200 тисяч вибухонебезпечних предметів
За його словами, щодня сапери ліквідовують сотні вибухових предметів.
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