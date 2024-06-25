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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку повномасштабної війни на Харківщині знешкоджено близько 200 тисяч вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 20143 перегляди

Майже 200 000 вибухонебезпечних предметів знешкодили українські сапери в Харківській області з початку повномасштабної війни за останні два роки.

З початку повномасштабної війни на Харківщині знешкоджено близько 200 тисяч вибухонебезпечних предметів

Протягом останніх двох років українські сапери знешкодили майже 200 тисяч вибухонебезпечних предметів на Харківщині. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

За більше ніж два роки, нашими вибухотехніками знешкоджено біля 200 тисяч вибухонебезпечних предметів

- каже Синєгубов.

За його словами, щодня сапери ліквідовують сотні вибухових предметів.

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