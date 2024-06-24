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Важка машина для розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію

Київ • УНН

 • 23714 перегляди

Українська компанія "А3Tech-Україна" отримала сертифікат відповідності на машину для розмінування MV-10 і замовлення на 8 таких машин, при цьому планує локалізувати 100% компонентів до кінця року і виробляти до 60 машин щорічно.

Важка машина для розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію

Українська компанія "А3Tech-Україна" отримала сертифікат відповідності для машини для розмінування MV-10 та замовлення на 8 таких машин. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

"Для нас важливо, що саме українське підприємство виготовляє компоненти та збирає машини, які розміновують нашу землю. Запит на подібну техніку для гуманітарного розмінування з боку саперів дуже високий і ми розраховуємо, що завдяки підтримці партнерів з одного боку, і спроможностям українських виробників з іншого, зможемо як наростити кількість машин для розмінування, що працюють в полях, так і підвищити якість їх обслуговування. Сподіваємось, що паралельно із локалізацією іноземних технологій, більшатиме й українських розробок для розмінування", – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Наразі компанія A3tech зараз виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує перейти до 100%. Загалом, компанія може виготовити до 60 таких машин на рік.

До роботи також залучили ще два українські підприємства, які виробляють частину комплектуючих до машин та тралів для їхнього перевезення.

Зараз в Україні працює 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують ці машини переважно у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

"Станом на кінець травня з допомогою цих машин очищено 850 гектарів українських земель і знищено понад 4 500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів", - пишуть у Мінекономіки.

Нагадаємо

З початку російського повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України ввело в експлуатацію понад 100 нових зразків вітчизняних боєприпасів. Серед них боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.

Ірина Колеснік

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