Міноборони: з лютого 2022 року до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів
Київ • УНН
З початку повномасштабного російського вторгнення Міноборони прийняло на озброєння понад 100 нових зразків вітчизняних боєприпасів для стрілецької зброї, зброї ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення, а також близько 60 зразків боєприпасів для БпЛА.
З початку російського повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України ввело в експлуатацію понад 100 нових зразків вітчизняних боєприпасів. Серед них боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення. Про це УНН пише з посиланням на Міноборони.
Деталі
З початку масштабного вторгнення росії Міністерство оборони України ввело в експлуатацію понад 100 нових зразків боєприпасів, майже половину з яких було кодифіковано з початку 2024 року.
Серед зразків, які були кодифіковані, допущені до експлуатації Міністерством оборони України переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК. Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення
Також введено близько 60 зразків боєприпасів для безпілотних літальних апаратів різних типів та відповідні підривачі, всі вироблені вітчизняними підприємствами. Серед цих боєприпасів — комбіновані, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкові та багатоцільові.
Варто зазначити, що кодифікація та введення в експлуатацію зразків з номенклатурним номером НАТО дозволяє їх придбання за кошти державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.
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