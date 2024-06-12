У Міноборони починають тестування нової системи управління даними: що це значить
Київ • УНН
Міністерство оборони України розпочало тестування нової системи управління даними в рамках інституційної реформи, покликаної нормалізувати процеси збору, передачі та отримання інформації в міністерстві.
Міністерство оборони України розпочало тестування нової системи управління даними в рамках проведення інституційної реформи, яка покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства. Про це повідомляє Міноборони, передає УНН.
Міністерство оборони України розпочало тестування нової системи управління даними в рамках проведення інституційної реформи. Ця система покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства. Основна мета нової політики управління даними – уніфікація роботи з інформацією, такою як стан контрактної роботи, дебіторська заборгованість, мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації тощо
Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що реалізація нової політики стане важливим кроком для забезпечення ефективних управлінських рішень.
"Оновлена політика визначає вимоги до форматів і способів зберігання даних, а також відповідальних за ці процеси менеджерів. Тестування нової системи розпочалося напередодні і триватиме протягом трьох місяців. Очікується, що за результатами цієї роботи буде затверджений новий порядок роботи з даними у відомстві. Політика управління даними є складовою частиною стратегії даних Міністерства оборони. Ця стратегія, що перебуває у стадії розробки, передбачає перехід від мануальної обробки даних до систем підтримки прийняття рішень, включаючи використання технологій штучного інтелекту", - зазначають в Міноборони.
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