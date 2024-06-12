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У Міноборони починають тестування нової системи управління даними: що це значить

У Міноборони починають тестування нової системи управління даними: що це значить

Київ • УНН

 • 112417 перегляди

Міністерство оборони України розпочало тестування нової системи управління даними в рамках інституційної реформи, покликаної нормалізувати процеси збору, передачі та отримання інформації в міністерстві.

Міністерство оборони України розпочало тестування нової системи управління даними в рамках проведення інституційної реформи, яка покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства. Про це повідомляє Міноборони, передає УНН.

Міністерство оборони України розпочало тестування нової системи управління даними в рамках проведення інституційної реформи. Ця система покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства. Основна мета нової політики управління даними – уніфікація роботи з інформацією, такою як стан контрактної роботи, дебіторська заборгованість, мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації тощо 

- йдеться в повідомленні.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що реалізація нової політики стане важливим кроком для забезпечення ефективних управлінських рішень.

"Оновлена політика визначає вимоги до форматів і способів зберігання даних, а також відповідальних за ці процеси менеджерів. Тестування нової системи розпочалося напередодні і триватиме протягом трьох місяців. Очікується, що за результатами цієї роботи буде затверджений новий порядок роботи з даними у відомстві. Політика управління даними є складовою частиною стратегії даних Міністерства оборони. Ця стратегія, що перебуває у стадії розробки, передбачає перехід від мануальної обробки даних до систем підтримки прийняття рішень, включаючи використання технологій штучного інтелекту", - зазначають в Міноборони.

Нагадаємо

У вівторок, 11 червня, у Києві презентували новий рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем. Це робить Україну першою країною, яка створила такі сили.

Павло Башинський

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