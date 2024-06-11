У Києві презентували новітній рід військ Сили безпілотних систем ЗСУ
Київ • УНН
У Києві презентували новий рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем. Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. За задумом командування, ластівка є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.
У вівторок, 11 червня, у Києві презентували новий рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем. Це робить Україну першою країною, яка створила такі сили. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони.
Деталі
Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. За задумом командування, ластівка є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.
Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що безпілотні системи допоможуть захистити життя військових та уражати противника на всю глибину від бойових порядків до Уралу.
Створення Сил безпілотних систем дасть можливість завдавати противнику максимальних втрат - Сухаревський25.02.24, 13:08 • 23491 перегляд
У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цю перемогу ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоровʼя наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі — роботів і безпілотні системи
Водночас командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначив, що Україна вивчає досвід сучасної війни та одразу впроваджує зміни.
Ми показали сьогодні усьому світу, що Україна відійшла від консервативного підходу. Сьогодні ми створили прецедент. Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів
Нагадаємо
Кабінет міністрів України, 7 травня, підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Згодом, 10 травня, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.