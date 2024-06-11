Во вторник, 11 июня, в Киеве презентовали новый род войск ВСУ - Силы беспилотных систем. Это делает Украину первой страной, которая создала такие силы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

Символом нового рода войск стала ласточка, созданная нейросетью. По замыслу командования, ласточка является одним из самых почитаемых символов в украинской культуре, который означает весть о победе.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что беспилотные системы помогут защитить жизни военных и поражать противника на всю глубину от боевых порядков до Урала.

Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский

У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Эту победу мы можем достичь благодаря вашему уму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и на море - роботов и беспилотные системы - заявил Гаврилюк.

В то же время командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что Украина изучает опыт современной войны и сразу внедряет изменения.

Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом, мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов - подчеркнул Сухаревский.

Напомним,

Кабинет министров Украины, 7 мая, поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Впоследствии, 10 мая, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.