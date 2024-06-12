В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

Министерство обороны Украины начало тестирование новой системы управления данными в рамках проведения институциональной реформы, которая призвана нормировать процессы сбора, передачи и получения информации в структуре министерства. Об этом сообщает Минобороны, передает УНН.

Министерство обороны Украины начало тестирование новой системы управления данными в рамках проведения институциональной реформы. Эта система призвана нормировать процессы сбора, передачи и получения информации в структуре министерства. Основная цель новой политики управления данными - унификация работы с информацией, такой как состояние контрактной работы, дебиторская задолженность, мобилизационные задачи, реализация проектов фортификации и т.д. - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер отметил, что реализация новой политики станет важным шагом для обеспечения эффективных управленческих решений.

"Обновленная политика определяет требования к форматам и способам хранения данных, а также ответственных за эти процессы менеджеров. Тестирование новой системы началось накануне и продлится в течение трех месяцев. Ожидается, что по результатам этой работы будет утвержден новый порядок работы с данными в ведомстве. Политика управления данными является составной частью стратегии данных Министерства обороны. Эта стратегия, находящаяся в стадии разработки, предусматривает переход от мануальной обработки данных к системам поддержки принятия решений, включая использование технологий искусственного интеллекта", - отмечают в Минобороны.

Напомним

Во вторник, 11 июня, в Киеве презентовали новый род войск ВСУ - Силы беспилотных систем. Это делает Украину первой страной, которая создала такие силы.