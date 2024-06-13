Норвегія передає Україні боєприпаси до гранатометів на майже 42 млн євро
Київ • УНН
Норвегія надішле Україні 81-мм боєприпаси для гранатометів вартістю близько 480 мільйонів норвезьких крон (майже 42 мільйони євро), щоб допомогти запобігти подальшому просуванню росії.
Норвегія відправить Україні постріли до 81-мм гранатометів вартістю близько 480 мільйонів норвезьких крон (майже 42 млн євро). Про це повідомив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.
Після діалогу з норвезькими збройними силами ми оцінили, що ми можемо зробити надалі, пожертвувавши запаси збройних сил Норвегії, які можуть бути швидко передані Україні, щоб допомогти запобігти більш значному просуванню росії. Наразі ми передаємо 81-мм боєприпаси для гранатометів на суму близько 480 мільйонів норвезьких крон
Зазначається, що дальність стрільби 81-мм гранатометів становить 5-6 кілометрів, і вони доповнюють важчу артилерію на коротших дистанціях.
Норвегія також нещодавно передала ручні гранати на суму 50 мільйонів норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 мільйони норвезьких крон.
Додамо
У Міноборони України подякували Норвегії за рішення про передачу боєприпасів для гранатометів.
Доповнення
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив 31 травня в Стокгольмі, що Норвегія виділить 2,7 мільярда норвезьких крон на заходи протиповітряної оборони для України. У вівторок цього тижня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія і Нідерланди беруть участь у спільному підприємстві з відправлення 100 ракет Patriot в Україну. Зазначається, що Норвегія вносить 125 мільйонів євро.
Норвегія виділить 240 млн євро на протиповітряну оборону України12.06.24, 06:04 • 109512 переглядiв