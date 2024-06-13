Норвегия отправит Украине выстрелы к 81-мм гранатометам стоимостью около 480 миллионов норвежских крон (почти 42 млн евро). Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

После диалога с норвежскими вооруженными силами мы оценили, что мы можем сделать в дальнейшем, пожертвовав запасы вооруженных сил Норвегии, которые могут быть быстро переданы Украине, чтобы помочь предотвратить более значительное продвижение России. Сейчас мы передаем 81-мм боеприпасы для гранатометов на сумму около 480 миллионов норвежских крон - заявил министр обороны Норвегии.

Отмечается, что дальность стрельбы 81-мм гранатометов составляет 5-6 километров, и они дополняют тяжелую артиллерию на более коротких дистанциях.

Норвегия также недавно передала ручные гранаты на сумму 50 миллионов норвежских крон и снайперские боеприпасы на сумму 3 миллиона норвежских крон.

Добавим

В Минобороны Украины поблагодарили Норвегию за решение о передаче боеприпасов для гранатометов.

Дополнение

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил 31 мая в Стокгольме, что Норвегия выделит 2,7 миллиарда норвежских крон на меры противовоздушной обороны для Украины. Во вторник на этой неделе министр обороны Германии объявил, что Германия, Норвегия, Дания и Нидерланды участвуют в совместном предприятии по отправке 100 ракет Patriot в Украину. Отмечается, что Норвегия вносит 125 миллионов евро.

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины