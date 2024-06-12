Норвегии выделит 240 миллионов евро для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Норвегии, передает УНН.

Детали

На официальной странице Министерства иностранных дел Норвегии в X появилась информация, что Норвегия потратит 240 миллионов евро для поддержки противовоздушной обороны Украины.

Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия противовоздушной обороны Украины - Министерство иностранных дел Норвегии.

По информации, из этой суммы 125 миллионов евро будут использованы на совместную инициативу Германии, Норвегии, Дании и Нидерландов по поставкам 100 ракет для системы Patriot.

Сегодня Германия подтвердила, что она вместе с Норвегией, Данией, Нидерландами, будет финансировать повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot можно было быстро передать Украине. Норвегия вложит 125 миллионов евро в это сотрудничество - Министерство иностранных дел Норвегии.

Напомним,

Ранее сообщалось, что Германия, Нидерланды, Норвегия и Дания отправят Украине дополнительные 100 ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус