Норвегия выделит 240 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны Украины, из которых 125 миллионов евро пойдут на совместную с Германией, Данией и Нидерландами инициативу по поставке Украине 100 ракет Patriot.
Норвегии выделит 240 миллионов евро для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Норвегии, передает УНН.
Детали
На официальной странице Министерства иностранных дел Норвегии в X появилась информация, что Норвегия потратит 240 миллионов евро для поддержки противовоздушной обороны Украины.
Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия противовоздушной обороны Украины
По информации, из этой суммы 125 миллионов евро будут использованы на совместную инициативу Германии, Норвегии, Дании и Нидерландов по поставкам 100 ракет для системы Patriot.
Сегодня Германия подтвердила, что она вместе с Норвегией, Данией, Нидерландами, будет финансировать повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot можно было быстро передать Украине. Норвегия вложит 125 миллионов евро в это сотрудничество
Напомним,
Ранее сообщалось, что Германия, Нидерланды, Норвегия и Дания отправят Украине дополнительные 100 ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус11 июня 2024, 18:35 • 104206 просмотров