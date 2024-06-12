Норвегія виділить 240 млн євро на протиповітряну оборону України
Київ • УНН
Норвегія виділить 240 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України, з яких 125 мільйонів євро підуть на спільну з Німеччиною, Данією та Нідерландами ініціативу з постачання Україні 100 ракет Patriot.
Норвегії виділить 240 мільйонів євро для посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Норвегії, передає УНН.
Деталі
На офіційній сторінці Міністерства закордонних справ Норвегії в X з'явилася інформація, що Норвегія витратить 240 мільйонів євро для підтримки протиповітряної оборони України.
Норвегія виділить 240 млн євро на заходи протиповітряної оборони України
За інформацією, з цієї суми 125 мільйонів євро будуть використані на спільну ініціативу Німеччини, Норвегії, Данії та Нідерландів щодо поставок 100 ракет для системи Patriot.
Сьогодні Німеччина підтвердила, що вона разом із Норвегією, Данією, Нідерландами, фінансуватиме повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot можна було швидко передати Україні. Норвегія вкладе 125 мільйонів євро в цю співпрацю
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Данія відправлять Україні додаткові 100 ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Німеччина передасть Україні ще 100 ракет для Patriot - Пісторіус11.06.24, 21:35 • 108049 переглядiв