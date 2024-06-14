С начала российского полномасштабного вторжения Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию более 100 новых образцов отечественных боеприпасов. Среди них боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минобороны.

Детали

С начала масштабного вторжения россии Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию более 100 новых образцов боеприпасов, почти половина из которых была кодифицирована с начала 2024 года.

Среди образцов, которые были кодифицированы, допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины подавляющее большинство - продукция отечественного ОПК. В частности, это боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения - отмечают в министерстве.

Также введено около 60 образцов боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов различных типов и соответствующие взрыватели, все произведенные отечественными предприятиями. Среди этих боеприпасов - комбинированные, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные и многоцелевые.

Стоит отметить, что кодификация и введение в эксплуатацию образцов с номенклатурным номером НАТО позволяет их приобретение за средства государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

Напомним

Министерство обороны Украины начало тестирование новой системы управления данными в рамках проведения институциональной реформы, которая призвана нормировать процессы сбора, передачи и получения информации в структуре министерства.

Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро