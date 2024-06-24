Украинская компания "А3Тесһ-Украина" получила сертификат соответствия для машины для разминирования MV-10 и заказ на 8 таких машин. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

"Для нас важно, что именно украинское предприятие изготавливает компоненты и собирает машины, которые разминируют нашу землю. Запрос на подобную технику для гуманитарного разминирования со стороны саперов очень высокий и мы рассчитываем, что благодаря поддержке партнеров с одной стороны, и способностям украинских производителей с другой, сможем как нарастить количество машин для разминирования, работающих в полях, так и повысить качество их обслуживания. Надеемся, что параллельно с локализацией иностранных технологий, будет больше и украинских разработок для разминирования", – рассказала первая вице-премьер – министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В настоящее время A3tech производит до 40% компонентов в рабочий орган MV-10 и планирует перейти на 100% к концу года. В целом, компания может производить до 60 таких машин в год.

К работе также привлекли еще два украинских предприятия, которые производят часть комплектующих к машинам и тралам для их перевозки.

Сейчас в Украине работает 17 тяжелых машин разминирования DOCKING MV-10. Специалисты ГСЧС, ДССТ и швейцарского фонда по противоминной деятельности используют эти машины преимущественно в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

"По состоянию на конец мая с помощью этих машин очищено 850 гектаров украинских земель и уничтожено более 4 500 мин, кассетных боеприпасов и других видов взрывоопасных предметов", - пишут в Минэкономики.

Напомним

С начала российского полномасштабного вторжения Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию более 100 новых образцов отечественных боеприпасов. Средних боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения.