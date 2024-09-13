С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  115590 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  64448 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  53994 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  69887 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  70166 просмотра
публикации
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  62907 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  70166 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  114147 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  124431 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  128654 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  72281 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  83755 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  102385 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  104815 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  103855 просмотра
Актуальное
С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 12:13  •  3496 просмотра

Read in English

Представитель ГУР сообщил о возвращении 3569 украинцев из российского плена. Последний обмен включал 49 человек, среди которых военные различных подразделений и гражданские, в том числе 23 женщины.

С начала полномасштабного вторжения рф из российского плена возвращено 3569 человек. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

"С начала полномасштабного вторжения Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными вернул уже 3569 украинцев и украинок, защитников и гражданских из российской неволи", - сказал Юсов.

Он отметил, что каждый обмен сопровождается каретами скорой помощи, потому что состояние пленных разное.

"Этот раз не стал исключением. Есть наши защитники и защитницы, которые в том числе в тяжелом состоянии, с хроническими заболеваниями, с последствиями ранений. Сейчас они направляются в госпиталь, где будет оказана необходимая первичная помощь, первичный осмотр. После этого реабилитация, восстановление, несколько недель более тщательных исследований и работа со специалистами, как с медиками и психологами", - рассказал Юсов.

Потрібен тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система обміну "всіх на всіх" - Зеленський 11 сентября 2024, 15:30 • 15657 просмотров

Дополнение

Украина провела еще один обмен пленными с рф. Домой вернулось 49 украинцев и украинок.

Среди них - 15 воинов НГУ, 13 военнослужащих ВМС, 4 военнослужащих ГПСУ, 6 военнослужащих ВСУ, 2 военнослужащих ТРО, 7 гражданских, 2 НПУ.

23 человека рядового и сержантского состава, 19  человек офицерского состава.

Есть защитники Мариуполя и "Азовстали". Наша задача - вернуть всех людей домой.

Среди освобожденных из плена 23 женщины. В частности это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
  •  12346 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
  •  23517 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
  •  32654 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Эксклюзив
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
  •  62907 просмотра

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

Эксклюзив
Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская
  •  25375 просмотра

Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Эксклюзив
На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест
  •  28204 просмотра

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  114146 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  107962 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
12 сентября 2024, 11:11  •  109891 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
12 сентября 2024, 09:58  •  103946 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Популярные

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  70166 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  69887 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  53994 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  64448 просмотра
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  115590 просмотра

Публикации

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  62907 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  70166 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  114147 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  124431 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  128654 просмотра

Война

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

  •  1582 просмотра
Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  2050 просмотра
Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

  •  3224 просмотра
С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

  •  3858 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6412 просмотра

политика

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  2050 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6412 просмотра
Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

  •  8485 просмотра
МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

  •  12939 просмотра
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
Эксклюзив

  •  23538 просмотра

Война

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

  •  1582 просмотра
Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  2050 просмотра
Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

  •  3224 просмотра
С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

  •  3858 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6412 просмотра

политика

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  2050 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6412 просмотра
Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

  •  8485 просмотра
МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

  •  12939 просмотра
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
Эксклюзив

  •  23538 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

  •  11620 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  102454 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  103952 просмотра

Экономика

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

  •  12939 просмотра
Украина ожидает транш от МВФ на 1,1 млрд долларов в ближайшее время - Шмыгаль

Украина ожидает транш от МВФ на 1,1 млрд долларов в ближайшее время - Шмыгаль

  •  12295 просмотра
Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

  •  10478 просмотра
рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

  •  23721 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  19563 просмотра

Киев

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  32661 просмотра
В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

  •  12515 просмотра
Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  31112 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  36618 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

12 сентября 2024, 12:32  •  35537 просмотра