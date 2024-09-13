С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

С начала полномасштабного вторжения рф из российского плена возвращено 3569 человек. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

"С начала полномасштабного вторжения Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными вернул уже 3569 украинцев и украинок, защитников и гражданских из российской неволи", - сказал Юсов.

Он отметил, что каждый обмен сопровождается каретами скорой помощи, потому что состояние пленных разное.

"Этот раз не стал исключением. Есть наши защитники и защитницы, которые в том числе в тяжелом состоянии, с хроническими заболеваниями, с последствиями ранений. Сейчас они направляются в госпиталь, где будет оказана необходимая первичная помощь, первичный осмотр. После этого реабилитация, восстановление, несколько недель более тщательных исследований и работа со специалистами, как с медиками и психологами", - рассказал Юсов.

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Дополнение

Украина провела еще один обмен пленными с рф. Домой вернулось 49 украинцев и украинок.

Среди них - 15 воинов НГУ, 13 военнослужащих ВМС, 4 военнослужащих ГПСУ, 6 военнослужащих ВСУ, 2 военнослужащих ТРО, 7 гражданских, 2 НПУ.

23 человека рядового и сержантского состава, 19 человек офицерского состава.

Есть защитники Мариуполя и "Азовстали". Наша задача - вернуть всех людей домой.

Среди освобожденных из плена 23 женщины. В частности это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.