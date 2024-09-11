Нужно давление всех партнеров, чтобы сработала система обмена "всех на всех" - Зеленский

Нужно, чтобы было давление всех партнеров, чтобы все же сработала система обмена «всех на всех» между Россией и Украиной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Они в целом сложно идут к освобождению наших политических заключенных, в том числе безусловно крымских татар... Надо, чтобы было давление всех партнеров, чтобы все же сработала система «всех на всех» как бы там ни было, потому что по другому это сложно пока сделать - сказал Зеленский.

Дополнение

В августе уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в ближайшее время не стоит ожидать обмена пленными в формате «всех на всех» несмотря на операцию в курской области рф и пополнение обменного фонда.