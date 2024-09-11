Потрібен тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система обміну "всіх на всіх" - Зеленський

Потрібно, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система обміну "всіх на всіх" між росією та Україною. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Вони в цілому складно йдуть до звільнення наших політичних в’язнів, в тому числі безумовно кримських татар…Треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система "всіх на всіх" якби там не було, тому що по іншому це складно поки що зробити - сказав Зеленський.

Доповнення

В серпні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що найближчим часом не варто очікувати обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" попри операцію у курській області рф і поповнення обмінного фонду.