Потрібен тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система обміну "всіх на всіх" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на необхідності тиску партнерів для реалізації обміну "всіх на всіх" між Україною та Росією. Уповноважений ВР з прав людини раніше заявляв, що найближчим часом такий обмін малоймовірний.
Потрібно, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система обміну "всіх на всіх" між росією та Україною. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
Вони в цілому складно йдуть до звільнення наших політичних в’язнів, в тому числі безумовно кримських татар…Треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система "всіх на всіх" якби там не було, тому що по іншому це складно поки що зробити
Доповнення
В серпні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що найближчим часом не варто очікувати обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" попри операцію у курській області рф і поповнення обмінного фонду.