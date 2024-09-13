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Обмін полоненими: Україна повернула 15 захисників Маріуполя та Азовсталі

Обмін полоненими: Україна повернула 15 захисників Маріуполя та Азовсталі

Київ • УНН

 • 14591 перегляди

У рамках нового обміну Україна повернула 49 полонених, серед яких 15 захисників Маріуполя та Азовсталі. Вперше за тривалий час звільнено 23 жінки, включаючи цивільних та військових.

Серед повернутих з полону у рамках нового обміну -  15 захисників Маріуполя та Азовсталі. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН

Серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів. Восьмеро - представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро - цивільні.

- йдеться у повідомленні Штабу.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.

Додому повертається також Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі в найважчі часи.

Ще 49 українців повернулись додому: Україна провела 56-й обмін полоненими з рф13.09.24, 13:56 • 18231 перегляд

Зазначається, що цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.

Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у  так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.

Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.

Як додав голова МВС Юрій Клименко, серед звільнених 15 військовослужбовців Національної гвардії - 11 жінок. Також на рідну землю повернулися 4 офіцери Державної прикордонної служби та 2 офіцери Національної поліції, бійці КОРДу з Донецької області. Усі вони - оборонці Маріуполя та Азовсталі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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