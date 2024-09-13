Обмен пленными: Украина вернула 15 защитников Мариуполя и Азовстали

Среди возвращенных из плена в рамках нового обмена - 15 защитников Мариуполя и Азовстали. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров. Восемь - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские. - говорится в сообщении Штаба.

Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.

Домой возвращается также Герой Украины полковник медицинской службы Виктор Ивчук, который руководил военным госпиталем в Мариуполе в самые тяжелые времена.

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Отмечается, что этот обмен особый, ведь впервые за долгое время удалось освободить из плена женщин: их среди освобожденных 23. В частности это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.

Удалось освободить также женщин, подвергшихся негуманному обращению, в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя.

Вышла на свободу крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами при пересечении границы Грузии.

Как добавил глава МВД Юрий Клименко, среди уволенных 15 военнослужащих Национальной гвардии - 11 женщин. Также на родную землю вернулись 4 офицера Государственной пограничной службы и 2 офицера Национальной полиции, бойцы КОРДа из Донецкой области. Все они - защитники Мариуполя и Азовстали.