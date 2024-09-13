Еще 49 украинцев вернулись домой: Украина провела 56-й обмен пленными с рф

Украина провела еще один обмен пленными с рф. Домой вернулось 49 украинцев и украинок. Среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент рассказал, что из российского плена удалось вернуть 49 человек. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди.

В частности, Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось уволить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук - рассказал президент Украины.

Глава государства поблагодарил команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи и всех военных, которые пополняют обменный фонд для нашего государства.

Все наши воины, пленяющие российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских - отметил Зеленский.

Дополнение

Как отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сегодня состоялся 56-й обмен пленными.Всего с начала полномасштабного вторжения на дому 3569 украинцев.

На месте обмена в обязательном порядке находятся сотрудники Офиса Омбудсмана. Они фиксируют, в каком состоянии возвращаются наши воины домой.

А также – информируют возвращенных украинцев о том, как они имеют права. В частности, право на надлежащее медицинское освидетельствование, реабилитацию, восстановление документов.

Вместе работаем над тем, чтобы все украинцы были дома. В то же время подчеркну, что в соответствии с Женевскими конвенциями приоритет в возвращении предоставляется тяжелобольным и тяжелораненым, а также женщинам - добавляет Лубинец.

Напомним

Офис Генерального прокурора заявил, что 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток и бесчеловечного обращения в российском плену. Расследование выявило ужасающие условия содержания и систематическое физическое насилие.