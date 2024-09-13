Ще 49 українців повернулись додому: Україна провела 56-й обмін полоненими з рф

ukenru
06:19 • 27772 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 72539 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 130369 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 175480 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 136889 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124640 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121640 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 156649 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76412 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84719 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 64565 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 57603 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 56029 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 56122 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 52981 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 28071 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 175480 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 156649 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 191180 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2745 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 13176 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39501 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38651 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40485 перегляди
Актуальне
Ще 49 українців повернулись додому: Україна провела 56-й обмін полоненими з рф

Ще 49 українців повернулись додому: Україна провела 56-й обмін полоненими з рф

Київ • УНН

 • 18231 перегляди

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. 49 українців, включаючи військових та цивільних, повернулися додому, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна провела ще один обмін полоненими з рф. Додому повернулось 49 українців і українок. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент розповів, що з російського полону вдалось повернути 49 людей. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук

 - розповів президент України. 

Глава держави подякував команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі та всім військовим, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави.

Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних

 - відзначив Зеленський. 

Полонені військові рф більше не мають права телефонувати з України – Лубінець08.09.24, 09:50 • 24582 перегляди

Доповнення

Як зауважив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сьогодні відбувся 56 обмін полоненими. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців.

На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому.

А також – інформують повернутих українців про те, які вони мають права. Зокрема, право на належний медичний огляд, реабілітацію, відновлення документів.

Разом працюємо над тим, щоб усі українці були вдома. Водночас наголошу, що відповідно до Женевських конвенцій пріоритет у поверненні надається тяжкохворим і тяжкопораненим, а також жінкам

- додає Лубінець. 

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора заявив, що 2200 українських військовополонених стали жертвами тортур та нелюдського поводження в російському полоні. Розслідування виявило жахливі умови утримання та систематичне фізичне насильство.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85