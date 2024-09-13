Ще 49 українців повернулись додому: Україна провела 56-й обмін полоненими з рф

Україна провела ще один обмін полоненими з рф. Додому повернулось 49 українців і українок. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент розповів, що з російського полону вдалось повернути 49 людей. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук - розповів президент України.

Глава держави подякував команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі та всім військовим, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави.

Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних - відзначив Зеленський.

Полонені військові рф більше не мають права телефонувати з України – Лубінець

Доповнення

Як зауважив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сьогодні відбувся 56 обмін полоненими. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців.

На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому.

А також – інформують повернутих українців про те, які вони мають права. Зокрема, право на належний медичний огляд, реабілітацію, відновлення документів.

Разом працюємо над тим, щоб усі українці були вдома. Водночас наголошу, що відповідно до Женевських конвенцій пріоритет у поверненні надається тяжкохворим і тяжкопораненим, а також жінкам - додає Лубінець.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора заявив, що 2200 українських військовополонених стали жертвами тортур та нелюдського поводження в російському полоні. Розслідування виявило жахливі умови утримання та систематичне фізичне насильство.