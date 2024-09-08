Полонені військові рф більше не мають права телефонувати з України – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив в ефірі "Єдиних новин" зазначив, що для України важливе міжнародне гуманітарне право та складові Женевської конвенції, згідно з якою у полонених є право на листування.

Пише УНН із посиланням на We Ukraine.

Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію росії, заявив Дмитро Лубінець.

Він також підкреслив, що для України важливі права людини, міжнародне гуманітарне право та Женевська конвенція.

Згідно з Женевськими конвенціями, є право на листування, а не на телефонні дзвінки повідомив Омбудсман.

Нагадаємо

Бюро ПАРЄ ухвалило рішення провести термінові дебати з підготовкою резолюції щодо українських військовополонених і полонених цивільних. Дебати відбудуться під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня.

Лише масштабують свої звірства: Лубінець відреагував на інформацію про розстріл окупантами українських військових