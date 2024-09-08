Пленные военные рф больше не имеют права звонить из Украины - Лубинец
Киев • УНН
Омбудсман Лубинец заявил, что пленные военные РФ больше не могут звонить из Украины. Согласно Женевской конвенции, у пленных есть право только на переписку, а не на телефонные звонки.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил в эфире «Единых новостей» отметил, что для Украины важно международное гуманитарное право и составляющие Женевской конвенции, согласно которой у пленных есть право на переписку.
Пишет УНН со ссылкой на We Ukraine.
Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию России, заявил Дмитрий Лубинец.
Он также подчеркнул, что для Украины важны права человека, международное гуманитарное право и Женевская конвенция.
Согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки сообщил Омбудсман.
Напомним
Бюро ПАСЕ приняло решение провести срочные дебаты с подготовкой резолюции по украинским военнопленным и пленным гражданским. Дебаты состоятся во время осенней сессии ПАСЕ в начале октября.
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