Пленные военные рф больше не имеют права звонить из Украины - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил в эфире «Единых новостей» отметил, что для Украины важно международное гуманитарное право и составляющие Женевской конвенции, согласно которой у пленных есть право на переписку.

Пишет УНН со ссылкой на We Ukraine.

Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию России, заявил Дмитрий Лубинец.

Он также подчеркнул, что для Украины важны права человека, международное гуманитарное право и Женевская конвенция.

Согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки сообщил Омбудсман.

Напомним

Бюро ПАСЕ приняло решение провести срочные дебаты с подготовкой резолюции по украинским военнопленным и пленным гражданским. Дебаты состоятся во время осенней сессии ПАСЕ в начале октября.

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