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ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених - нардеп

ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених - нардеп

Київ • УНН

 • 24447 перегляди

Бюро ПАРЄ ухвалило рішення провести термінові дебати з підготовкою резолюції щодо українських військовополонених і полонених цивільних. Дебати відбудуться під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня.

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, повідомив 6 вересня член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН

Бюро ПАРЄ щойно ухвалило рішення провести термінові дебати з підготовкою резолюції щодо українських військовополонених і полонених цивільних! Це перше рішення, яке було ухвалене на сьогоднішньому засіданні

- написав Гончаренко. 

За його словами, під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня відбудуться дебати і буде ухвалена відповідна резолюція. 

Україна готує до осінньої сесії ПАРЄ резолюцію щодо повернення незаконно утримуваних росією28.08.24, 15:35 • 21116 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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