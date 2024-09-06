ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених - нардеп
Київ • УНН
Бюро ПАРЄ ухвалило рішення провести термінові дебати з підготовкою резолюції щодо українських військовополонених і полонених цивільних. Дебати відбудуться під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня.
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, повідомив 6 вересня член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
Бюро ПАРЄ щойно ухвалило рішення провести термінові дебати з підготовкою резолюції щодо українських військовополонених і полонених цивільних! Це перше рішення, яке було ухвалене на сьогоднішньому засіданні
За його словами, під час осінньої сесії ПАРЄ на початку жовтня відбудуться дебати і буде ухвалена відповідна резолюція.
Україна готує до осінньої сесії ПАРЄ резолюцію щодо повернення незаконно утримуваних росією28.08.24, 15:35 • 21116 переглядiв