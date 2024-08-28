Україна готує до осінньої сесії ПАРЄ резолюцію щодо повернення незаконно утримуваних росією
Київ • УНН
Українська делегація в ПАРЄ готує резолюцію про повернення незаконно утримуваних росією українців. Планується об'єднати питання військовополонених, цивільних у полоні та зниклих безвісти.
Українська делегація до осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) готує резолюцію стосовно повернення українців, яких незаконно утримує росія. Про це повідомила голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає пресслужба "Слуги Народу", пише УНН.
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Мезенцева вказала, що на першому Саміті миру одне з трьох питань було присвячено поверненню незаконно депортованих українських дітей, цивільних і військових, які перебувають у російському полоні, а також пошуку зниклих безвісти.
Ми готуємося до того, щоб об’єднати і тему військовополонених, і тему цивільних у полоні, і тему безвісти зниклих
За її словами, постійно ведеться робота з підготовки чергових обмінів військовополоненими. Водночас одна з проблем – повернення в Україну саме цивільних осіб, незаконно утримуваних росією в місцях несвободи. Тому що формат обміну, який передбачений для військовополонених, у такому разі складно застосовувати.
"На жаль, росія висловлює мале бажання обмінювати саме цивільних, тому що є колізія за міжнародним правом – немає кого обмінювати. Українська сторона не порушує міжнародне право, і не бере в полон цивільних, на відміну від рф", – пояснила Мезенцева.
Вона уточнила, що повний пакет питань, який буде виносити українська делегація в ПАРЄ, ще доопрацьовують, і більш детально про них можна буде говорити ближче до осінньої сесії Асамблеї.
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців з полону рф05.08.24, 18:05 • 28511 переглядiв