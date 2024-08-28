Украина готовит к осенней сессии ПАСЕ резолюцию по возвращению незаконно удерживаемых россией

Украинская делегация к осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) готовит резолюцию по возвращению украинцев, которых незаконно удерживает россия. Об этом сообщила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает пресс-служба "Слуги Народа", пишет УНН.

Детали

Мезенцева указала, что на первом Саммите мира один из трех вопросов был посвящен возвращению незаконно депортированных украинских детей, гражданских и военных, находящихся в российском плену, а также поиску пропавших без вести.

Мы готовимся к тому, чтобы объединить и тему военнопленных, и тему гражданских в плену, и тему без вести пропавших - заявила нардеп.

По ее словам, постоянно ведется работа по подготовке очередных обменов военнопленными. В то же время одна из проблем - возвращение в Украину именно гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией в местах несвободы. Потому что формат обмена, который предусмотрен для военнопленных, в таком случае сложно применять.

"К сожалению, россия выражает малое желание обменивать именно гражданских, потому что есть коллизия по международному праву - некого обменивать. Украинская сторона не нарушает международное право, и не берет в плен гражданских, в отличие от рф", - пояснила Мезенцева.

Она уточнила, что полный пакет вопросов, который будет выносить украинская делегация в ПАСЕ, еще дорабатывают, и более детально о них можно будет говорить ближе к осенней сессии Ассамблеи.

ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців з полону рф