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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина готовит к осенней сессии ПАСЕ резолюцию по возвращению незаконно удерживаемых россией

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:35  •  12136 просмотра

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Украинская делегация в ПАСЕ готовит резолюцию о возвращении незаконно удерживаемых россией украинцев. Планируется объединить вопрос военнопленных, гражданских в плену и пропавших без вести.

Украинская делегация к осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) готовит резолюцию по возвращению украинцев, которых незаконно удерживает россия. Об этом сообщила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает пресс-служба "Слуги Народа", пишет УНН

Детали

Мезенцева указала, что на первом Саммите мира один из трех вопросов был посвящен возвращению незаконно депортированных украинских детей, гражданских и военных, находящихся в российском плену, а также поиску пропавших без вести.

 Мы готовимся к тому, чтобы объединить и тему военнопленных, и тему гражданских в плену, и тему без вести пропавших

- заявила нардеп. 

По ее словам, постоянно ведется работа по подготовке очередных обменов военнопленными. В то же время одна из проблем - возвращение в Украину именно гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией в местах несвободы. Потому что формат обмена, который предусмотрен для военнопленных, в таком случае сложно применять.

"К сожалению, россия выражает малое желание обменивать именно гражданских, потому что есть коллизия по международному праву - некого обменивать. Украинская сторона не нарушает международное право, и не берет в плен гражданских, в отличие от рф", - пояснила Мезенцева.

Она уточнила, что полный пакет вопросов, который будет выносить украинская делегация в ПАСЕ, еще дорабатывают, и более детально о них можно будет говорить ближе к осенней сессии Ассамблеи.

ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців з полону рф5 августа 2024, 15:05 • 28263 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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