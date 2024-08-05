В Парламентской ассамблее Совета Европы прорабатывают резолюции по освобождению из российского плена украинских военных и гражданских. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко, говорится на сайте ВР, пишет УНН.

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Она отметила, что в ПАСЕ зарегистрирована резолюция по освобождению военнопленных граждан Украины. В то же время готовится текст об освобождении гражданских заложников.

Мы имеем четкие цели и задачи – освобождение гражданских и военных украинцев, которые с 2014 года незаконно содержатся в тюрьмах рф. В ПАСЕ уже зарегистрирована резолюция, касающаяся темы освобождения военнопленных. Также в ближайшее время будет готов текст относительно гражданских в плену, - сказала Мезенцева-Федоренко.

Также глава делегации Украины в ПАСЕ добавила, в то же время продолжается работа над внедрением пунктов формулы мира и подготовка ко второму саммиту мира.

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