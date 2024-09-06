Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о проведении срочных дебатов по украинским военным и гражданским, сообщил 6 сентября член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Бюро ПАСЕ только что приняло решение провести срочные дебаты с подготовкой резолюции по украинским военнопленным и пленным гражданским! Это первое решение, которое было принято на сегодняшнем заседании - написал Гончаренко.

По его словам, во время осенней сессии ПАСЕ в начале октября состоятся дебаты и будет принята соответствующая резолюция.

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