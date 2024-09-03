Только масштабируют свои зверства: Лубинец отреагировал на информацию о расстреле оккупантами украинских военных

Расстрел военнопленных - военное преступление и нарушение законов и обычаев войны. Так отреагировал на информацию о казни оккупантами украинских защитников омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам омбудсмена, Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях начало досудебное расследование относительно вероятного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных на Торецком направлении.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

россия продолжает демонстрировать свою террористическую суть, только масштабируя свои зверства! Каждый день украинцы переживают трагедии, на которые нет адекватного ответа мирового сообщества", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, он призвал международные организации и страны-партнеры давить на рф, чтобы она понесла ответственность за свои преступления.

Близько 10 пострілів у бік беззбройних: Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених окупантами

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В Telegram появилась информация о вероятном расстреле украинских военнослужащих представителями ВС рф. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.