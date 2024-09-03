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Лише масштабують свої звірства: Лубінець відреагував на інформацію про розстріл окупантами українських військових

Лише масштабують свої звірства: Лубінець відреагував на інформацію про розстріл окупантами українських військових

Київ • УНН

 • 76363 перегляди

Дмитро Лубінець назвав розстріл українських військовополонених воєнним злочином. СБУ розпочало розслідування інциденту на Торецькому напрямку, омбудсмен закликав міжнародну спільноту тиснути на рф.

Розстріл військовополонених – воєнний злочин і порушення законів і звичаїв війни. Так відреагував на інформацію про страту окупантами українських захисників омбудсмен Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За словами омбудсмена, Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочало досудове розслідування щодо ймовірного розстрілу окупантами трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.

"Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!

росія продовжує демонструвати свою терористичну суть, лише масштабуючи свої звірства! Кожен день українці переживають трагедії, на які немає адекватної відповіді світової спільноти", - наголосив Лубінець.

Ерім того він закликав міжнародні організації та країни-партнерів тиснути на рф, аби вона понесла відповідальність за свої злочини.

Близько 10 пострілів у бік беззбройних: Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених окупантами10.07.24, 20:45 • 20866 переглядiв

Раніше

У Telegram з'явилась інформація про ймовірний розстріл українських військовослужбовців представниками ЗС РФ. Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП

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