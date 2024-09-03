Офіс генпрокурора розслідує можливий розстріл українських військовополонених на Торецькому напрямку

У вівторок, 3 вересня, у Telegram-каналах з'явилась інформація щодо ймовірного розстрілу представниками зс рф українських військовослужбовців. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.

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В ОГПУ підкреслюють, що збройні сили рф систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Згідно з повідомленням в Telegram-каналах троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.

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В офісі генпрокурора наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) - наголошують в ОГПУ.

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