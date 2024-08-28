Сотні військовополонених росіян просять путіна сприяти їх поверненню додому
Київ • УНН
Військовополонені РФ з табору в Україні записали відеозвернення до Путіна з проханням про повернення. Проєкт "Хочу жить" повідомляє, що Росія повертає їх "на здачу" після елітних підрозділів.
Декілька сотень військовополонених росії, які знаходять в одному із таборів в Україні записали звернення до російського диктатора володимира путіна з проханням посприяти в поверненню додому. Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, декілька сотень військових рф, які знаходять в одному із таборів для військовополонених, записали відеозвернення до путіна з проханням посприяти в поверненню додому.
На відео також є звернення російського військовополоненого Миколи Душко, який вже звертався до путіна від імені підрозділів так званих "лднр".
Тоді, замість реакції, кремлівські пропагандисти назвали їх фейком, акторами, українськими зеками, а так званий омбудсмен рф москалькова просто проігнорувала як саме звернення, так і передані їй списки. На цей раз до них приєдналися кілька сотень інших військовополонених. Всі вони "другосортні" військовополонені для російської влади: поранені, хворі, люди похилого віку, мобілізовані, звичайна піхота, що вижила в пеклі
В проєкті наголосили, що росія повертає їх "на здачу", коли у списках залишаються місця після кадирівців, ув'язнених, офіцерів та полонених із елітних підрозділів типу ВДВ. В обміні 24 серпня їх не повертали взагалі, оскільки росія попросила термінових, які пробули в полоні всього 2 тижні.
Строковиків так строковиків. Ми військовополоненими не маніпулюємо, нам важливіше своїх повернути, ніж росіян утримувати. Але цим військовополоненим стало прикро, і їх можна зрозуміти. Вони сидять у полоні вже третій рік, а їх повертають в останню чергу. У таборі у них є телевізор і можливість регулярно дзвонити додому, тож вони чудово обізнані про те, що відбувається у них удома, як російська влада на них "чекає
Також зазначається, що на біду цих полонених та їх сімей, вони заручники політики міністерства оборони рф, фсб та деяких депутатів держдуми рф, які вирішують кого повертати, а хто ще буде знаходитися в полоні.
Вони цілеспрямовано відкидають великий гуманітарний обмін "всіх на всіх". Вони заблокували створення змішаних медичних комісій, які дозволили хоча б повернути хворих та поранених. Вони навіть не дають шансу на організацію збору тіл на лінії фронту за підтримки Червоного Хреста. Впевнені, і цих бідолах на відео вони проігнорують так само. Адже вони далеко в Україні, а їхні родичі, знайомі та друзі просто сидять і третій рік слухають брехню з екранів, очікуючи на диво з неба
Нагадаємо
Україна запускає проєкт "Хочу к своим", який має сприяти поверненню українців з російського полону. Київ надає змогу колаборантам потрапити назад до рф, в обмін на полонених українців.