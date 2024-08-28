Сотні військовополонених росіян просять путіна сприяти їх поверненню додому

Декілька сотень військовополонених росії, які знаходять в одному із таборів в Україні записали звернення до російського диктатора володимира путіна з проханням посприяти в поверненню додому. Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, декілька сотень військових рф, які знаходять в одному із таборів для військовополонених, записали відеозвернення до путіна з проханням посприяти в поверненню додому.

На відео також є звернення російського військовополоненого Миколи Душко, який вже звертався до путіна від імені підрозділів так званих "лднр".

Тоді, замість реакції, кремлівські пропагандисти назвали їх фейком, акторами, українськими зеками, а так званий омбудсмен рф москалькова просто проігнорувала як саме звернення, так і передані їй списки. На цей раз до них приєдналися кілька сотень інших військовополонених. Всі вони "другосортні" військовополонені для російської влади: поранені, хворі, люди похилого віку, мобілізовані, звичайна піхота, що вижила в пеклі - додають в проєкті.

В проєкті наголосили, що росія повертає їх "на здачу", коли у списках залишаються місця після кадирівців, ув'язнених, офіцерів та полонених із елітних підрозділів типу ВДВ. В обміні 24 серпня їх не повертали взагалі, оскільки росія попросила термінових, які пробули в полоні всього 2 тижні.

Строковиків так строковиків. Ми військовополоненими не маніпулюємо, нам важливіше своїх повернути, ніж росіян утримувати. Але цим військовополоненим стало прикро, і їх можна зрозуміти. Вони сидять у полоні вже третій рік, а їх повертають в останню чергу. У таборі у них є телевізор і можливість регулярно дзвонити додому, тож вони чудово обізнані про те, що відбувається у них удома, як російська влада на них "чекає - наголосили в проєкті.

Також зазначається, що на біду цих полонених та їх сімей, вони заручники політики міністерства оборони рф, фсб та деяких депутатів держдуми рф, які вирішують кого повертати, а хто ще буде знаходитися в полоні.

Вони цілеспрямовано відкидають великий гуманітарний обмін "всіх на всіх". Вони заблокували створення змішаних медичних комісій, які дозволили хоча б повернути хворих та поранених. Вони навіть не дають шансу на організацію збору тіл на лінії фронту за підтримки Червоного Хреста. Впевнені, і цих бідолах на відео вони проігнорують так само. Адже вони далеко в Україні, а їхні родичі, знайомі та друзі просто сидять і третій рік слухають брехню з екранів, очікуючи на диво з неба - додали в проєкті.

Нагадаємо

Україна запускає проєкт "Хочу к своим", який має сприяти поверненню українців з російського полону. Київ надає змогу колаборантам потрапити назад до рф, в обмін на полонених українців.