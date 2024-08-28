Сотни военнопленных россиян просят путина способствовать их возвращению домой

Несколько сотен военнопленных россии, которые находят в одном из лагерей в Украине записали обращение к российскому диктатору Владимира Путина с просьбой посодействовать в возвращении домой. Об этом сообщает проект "Хочу жить", передает УНН.

Детали

Как сообщается, несколько сотен военных рф, которые находят в одном из лагерей для военнопленных, записали видеообращение к Путину с просьбой посодействовать в возвращении домой.

На видео также есть обращение российского военнопленного Николая Душко, который уже обращался к Путину от имени подразделений так называемых "лднр".

Тогда, вместо реакции, кремлевские пропагандисты назвали их фейком, актерами, украинскими зэками, а так называемый омбудсмен рф москалькова просто проигнорировала как само обращение, так и переданные ей списки. На этот раз к ним присоединились несколько сотен других военнопленных. Все они "второсортные" военнопленные для российских властей: раненые, больные, старики, мобилизованные, обычная пехота, выжившая в аду - добавляют в проекте.

В проекте отметили, что россия возвращает их "на сдачу", когда в списках остаются места после кадыровцев, заключенных, офицеров и пленных из элитных подразделений типа ВДВ. В обмене 24 августа их не возвращали вообще, поскольку россия попросила срочных, которые пробыли в плену всего 2 недели.

Срочников так срочников. Мы военнопленными не манипулируем, нам важнее своих вернуть, чем россиян удерживать. Но этим военнопленным стало обидно, и их можно понять. Они сидят в плену уже третий год, а их возвращают в последнюю очередь. В лагере у них есть телевизор и возможность регулярно звонить домой, так что они прекрасно осведомлены о том, что происходит у них дома, как российские власти их "ждут - отметили в проекте.

Также отмечается, что на беду этих пленных и их семей, они заложники политики министерства обороны рф, фсб и некоторых депутатов госдумы рф, которые решают кого возвращать, а кто еще будет находиться в плену.

Они целенаправленно отвергают большой гуманитарный обмен "всех на всех". Они заблокировали создание смешанных медицинских комиссий, которые позволили бы хотя бы вернуть больных и раненых. Они даже не дают шанса на организацию сбора тел на линии фронта при поддержке Красного Креста. Уверены, и этих бедолаг на видео они проигнорируют так же. Ведь они далеко в Украине, а их родственники, знакомые и друзья просто сидят и третий год слушают ложь с экранов, ожидая чуда с неба - добавили в проекте.

Напомним,

Украина запускает проект "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. Киев предоставляет возможность коллаборационистам попасть обратно в рф, в обмен на пленных украинцев.