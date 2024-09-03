Офис генпрокурора расследует возможный расстрел украинских военнопленных на Торецком направлении

Во вторник, 3 сентября, в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

В ОГПУ подчеркивают, что вооруженные силы рф систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права.

Согласно сообщению в Telegram-каналах трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

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В офисе генпрокурора отмечают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - отмечают в ОГПУ.

Напомним,

Военнопленные РФ из лагеря в Украине записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой посодействовать в возвращении домой.