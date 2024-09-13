З початку повномасштабної війни з російського полону повернуто понад 3,5 тис. людей – ГУР
Київ • УНН
Представник ГУР повідомив про повернення 3569 українців з російського полону. Останній обмін включав 49 осіб, серед яких військові різних підрозділів та цивільні, у тому числі 23 жінки.
З початку повномасштабного вторгнення рф з російського полону повернуто 3569 людей. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.
"З початку повномасштабного вторгнення Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув вже 3569 українців та українок, захисників та цивільних з російської неволі", - сказав Юсов.
Він зазначив, що кожен обмін супроводжується каретами швидкої допомоги, тому що стан полонених різний.
"Цього разу не включення. Є наші захисники та захисниці, які в тому числі у важкому стані, з хронічними захворюваннями, з наслідками поранень. Зараз вони прямують до шпиталю, де буде надана необхідна первинна допомога, первинний огляд. Після цього реабілітація, відновлення, кілька тижнів більш ретельних досліджень та робота з фахівцями, як з медиками та психологами",- розповів Юсов.
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Доповнення
Україна провела ще один обмін полоненими з рф. Додому повернулось 49 українців і українок.
Серед них - 15 воїнів НГУ, 13 військовослужбовців ВМС, 4 військовослужбовців ДПСУ, 6 військовослужбовців ЗСУ, 2 військовослужбовець ТРО, 7 цивільних, 2 НПУ.
23 особи рядового і сержантського складу, 19 осіб офіцерського складу.
Є захисники Маріуполя та "Азовсталі". Наша задача - повернути всіх людей додому.
Серед звільнених з полону 23 жінки. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.